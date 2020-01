Painel 18 de janeiro de 2020

Fim do recesso

A Câmara Municipal deverá voltar a se reunir ordinariamente no dia 3 de fevereiro, a primeira segunda-feira do mês. Até lá, os vereadores se forem convocados pelo Executivo, poderão tratar das questões em sessões extraordinárias.

Valor das multas de trânsito

A Câmara aprovou no dia 15, uma abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 348.786,45. O dinheiro apurado refere-se ao saldo das contas sobre as multas de trânsito em 31 de dezembro de 2019 e será utilizado na melhoria do trânsito como infraestrutura viária, engenharia de tráfego, aquisição de placas de trânsito, policiamento, fiscalização e outros.

Só daqui 180 dias

Em decisão liminar, o presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, suspendeu por 180 dias a aplicação do Juiz de Garantia. A nova lei foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e deveria passar a valer a partir do dia 23 de janeiro, quando também passa a vigorar as novas regras do pacote anticrime.

No PSD

Saiu com incorreção na última semana a matéria que falava sobre o ex-prefeito Rossi e citava-o como filiado ao MDB. Na verdade Rossi está filiado ao PSD-Partido Social Democrático, fundado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab e tem como maiores expoentes em Vargem, membros da família do dr. Ranzani, como o ex-vereador e presidente da Câmara, Pedro Ranzani.

Exemplo

Todo ano a Câmara Municipal de São Sebastião da Grama publica uma relação no jornal, onde consta os valores de remuneração dos seus agentes. Nesta relação está quanto recebe o presidente da Câmara, no caso, R$ 2.250,00; cada vereador, R$ 1.720,00; além do que ganha cada servidor lotado no Legislativo do município vizinho.

Causa animal

Trabalhar a causa animal traz bons resultados políticos. Tanto que o deputado Bruno Ganem do Podemos foi eleito obtendo votos em todas as cidades do Estado de São Paulo, defendendo os bichinhos. O prefeito Amarildo também ficou surpreso com o resultado que obteve na sua rede social, ao divulgar recentemente o que está fazendo em prol da causa animal em Vargem Grande do Sul, como por exemplo, a construção da clínica veterinária.

Cachorrinho no colo

Como já acontece na vida real, onde muitas pessoas têm dado preferência a animais do que seres humanos, mais um pouco e muitos políticos aproveitadores ao invés do tradicional beijo em criancinhas em época de eleições, vão é estar beijando muitos cachorrinhos e gatinhos campanha afora. Só esclarecendo, tanto o prefeito quanto o deputado acima citado têm de fato preocupação com os animais e neles investem por uma questão de humanidade e saúde pública.