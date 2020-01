Equipe de Taekwondo vende rifa para participar de campeonato

Os atletas vargengrandenses Luísa Gregório Ranzani Avanzi e Ricardo Henrique Gonçalves Ramos, o Rick, estão classificados para representar a equipe Hwarangdo Taekwondo de Vargem Grande do Sul no Grand Slam, em Vitória (ES). Para arcar com os custos da viagem, a atleta está vendendo uma rifa de uma leitoa a R$ 5,00 o número.

O evento é a seletiva para a formação da Seleção Brasileira de Taekwondo de 2020 e acontece entre os dias 6 e 9 de fevereiro. Luísa estará acompanhada pelo técnico e atleta Rick.

Além do técnico, a atleta terá que levar um acompanhante. A venda da rifa é para ajudar com os gastos, que chegam a aproximadamente R$ 5 mil, entre passagens aéreas, estadia, alimentação, inscrição do evento, anuidades e outros.

Para chegar ao Grand Slam, a atleta sagrou-se Campeã Paulista em 2019 e conquistou a vaga para o campeonato brasileiro, que aconteceu em agosto no Rio de Janeiro, onde também venceu todas as suas lutas e conquistou o titulo de Campeã Brasileira 2019.

Os interessados em ajudar a atleta a levar o nome da cidade para o campeonato podem entrar em contato com o mestre Carlos Xavier pelo telefone (19) 99192-8606 ou com a atleta Luisa Ranzani no número (19) 99750-3511 ou com sua mãe Ana Paula pelo número (19) 99794-3511.