Novas Honda CB 500F e CB 500X chegam em março; preço parte de R$ 26.900

A nova geração da família Honda CB 500, mostrada no Salão Duas Rodas 2019, chega às lojas apenas em março, mas já têm o preço definido: a naked CB 500F vai custar R$ 26.900 e a crossover CB 500X, R$ 28.900.

Ambas tiveram seu visual renovado, ganharam um painel novo, totalmente digital, além de melhorias mecânicas. Na motorização, o bicilíndrico de 500cc, arrefecido a líquido, oferece agora mais torque em baixos e médios regimes, segundo a Honda.

Potência e torque máximo não sofreram mudanças: 50,4 cv a 8.500 rpm e 4,53 kgf.m a 6.500 rpm. Os modelos também ganharam embreagem deslizante, de acionamento ainda mais macio, e que evita que a roda traseira trave em reduções mais bruscas de marcha.

Na parte ciclística, a grande mudança foi na CB 500X, que agora usa roda de 19 polegadas na dianteira, e teve o curso da suspensão ampliada. A suspensão dianteira telescópica convencional tem tubos de 41 mm de diâmetro e regulagem na pré-carga da mola. O curso é de 120 mm na CB 500F e 150 mm na CB 500X (aumento de 10 mm em relação à versão anterior).

Já a suspensão traseira se vale de um novo conjunto mola-amortecedor, regulável na pré-carga da mola (cinco posições), agora de tubo único e com o maior diâmetro. Ligado à balança de aço por meio de links, propicia curso da suspensão traseira de 119 mm na CB 500F enquanto na CB 500X o curso é de 135 mm (aumento de 17 mm em relação à versão anterior).

As Honda CB 500F e CB 500X 2020 têm garantia de três anos, sem limite de quilometragem, além do Honda assistance (Assistência 24 horas) durante o período em que durar a garantia. A CB 500F estará disponível nas cores vermelha, prata e laranja, com preço sugerido de R$ 26.900,00. Já a CB 500X 2020 será vendida nas cores vermelha, preta e prata com preço sugerido de R$ 28.900,00.