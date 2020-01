Segunda rodada da Taça Sicoob Crediçucar 2020 teve bons resultados

Os jogos da 8º edição dos campeões regionais de futebol da Taça Sicoob Crediçucar 2020 continuam a todo vapor. A competição acontece no Estádio Gabriel Mesquita pela Liga de Desporto Vargengrandense e o Departamento de Esportes e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e do Sicoob Crediçucar, até março.

No último domingo, dia 19, a equipe vargengrandense Nako FC realizou uma grande estreia no campeonato contra o time Boa Esperança SSG. A equipe jogou bem, convenceu e levou três pontos.

Aos 24m, Misael abriu o placar com um gol aos 63m e aos 65m o artilheiro Ulisses sacramentou a história da equipe. Aos 68m, Leonardo fez um ponto para o Boa Esperança.

O segundo jogo da manhã foi entre a equipe S.E Sanjoanense SJBV e E.C Vila Nova SCP. A equipe de São João encontrou um páreo duro e não conseguiu passar pelo paredão no gol. O goleiro do Vila, Rafão, foi o destaque da partida com lindas defesas, além de ter defendido um pênalti no início da segunda etapa.

O jogo foi muito bem disputado e mostrou a qualidade das equipes na taça. No final, apesar da grande pressão dos sanjoanenses, o resultado ficou justo pelo desempenho defensivo da equipe do Vila, terminando em 0 a 0 para os times.

O terceiro jogo da rodada também terminou em 0 a 0 para o Sambaí.com VGS e Vasco FC SJRP. O atual campeão municipal vargengrandense fez jogo duro com a tradicional equipe riopardense do Vasco. O jogo foi muito equilibrado do início ao fim, onde as duas equipes, apesar do forte calor, buscaram o gol o tempo todo.

O último jogo do dia foi entre Futrap FC Tambaú e Contoia FC SCP e foi um jogão de bola. As duas equipes mostraram um excelente futebol com muita intensidade e com jogadores de muita qualidade.

A partida foi equilibrada do começo ao fim, onde as defesas sobressairam e no finalzinho, em um lance de muita felicidade, aos 77m, Jairo fez um belo gol e deu a vitória para a equipe Cantoia, o que levou a alegria do grande público presente no estádio.

Primeira fase

A Taça este ano é em homenagem ao desportista Toru Nako, falecido em 2019 e denominado patrono do campeonato. Na 1ª fase classificam-se os dois melhores colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral. A final será disputada no dia 29 de março, e até lá, serão realizadas as jogadas todos os domingos.

No grupo A estão S.E Grupo JCN SJBV, Boa Esperança SSG, Nako FC VGS, Meninos do Botafogo VGS e Camisa 10 Tambaú. No grupo B, os times A.A. Vargeana VGS, S.E Sanjoanense SJBV, E.C Vila Nova SCP, Guaranésia FC MG, Juventus SJRP. E no grupo C, Futrap FC Tambaú, Ponte Preta FC SJRP, Sambaí.com VGS, Vasco FC SJRP e Cantoia FC SCP.

Próximos jogos

A rodada deste domingo, dia 26, será entre A.A Vargeana VGS contra o Juventus FC SJRP, às 8h15. Em seguida, às 10h, haverá o jogo entre os times Grupo JCN SJBV e Meninos do Botafogo VGS.

Na parte da tarde, às 14h30, Ponte Preta SJRP enfrenta Cantoia FC SCP. Às 16h15, é a vez de Boa Esperança SSB e Camisa 10 Tambaú entrarem no campo.

Fotos: Liga do Desporto