Biblioteca realizou programação de férias durante a semana

Na última semana, a Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realizou a programação de férias para a criançada. Durante a semana aconteceu atividades como brincadeiras, gincanas, bibliocine, teatro e aula de culinária, das 14h às 15h30.

Na segunda-feira, dia 20, para iniciar a programação, foi realizada a tarde da gincana com crianças de 3 a 5 anos de idade. Durante as atividades, as monitoras trabalharam com as crianças o conhecimento do corpo, coordenação motora, as cores, os numerais através do jogo de boliche e os animais. Também foram realizadas brincadeiras de karaokê onde as crianças dançaram e cantaram.

No dia seguinte, terça-feira, dia 21, aconteceu a tarde da gincana com 28 crianças de 6 a 12 anos, que foram divididas em duas equipes. Entre as brincadeiras da gincana estavam ovo na colher, morto vivo, estourar bexiga, passa bola, passar por baixo da corda e muitas outras. A programação continuou na quarta-feira, dia 22, com o bibliocine para as crianças inscritas de todas as idades. Na quinta-feira, dia 23, a Biblioteca ofereceu oficina de teatro infantil para crianças de 6 a 12 anos, e na sexta-feira, dia 24, a atividade do dia foi culinária kids, também para a mesma faixa etária.