Cavalgada e Queima do Alho levaram dezenas depessoas ao Perobá

A 1ª cavalgada em louvor a Nossa Senhora Desatadora dos Nós e a Queima do Alho foram realizados no último domingo, dia 19.

De acordo com os organizadores do evento, 80 cavaleiros e amazonas participaram da cavalgada que teve início no monumento da Via Crucis e chegada na capela de São Sebastião no Perobá, onde em seguida foi realizada a Queima do Alho. Cerca de 300 pessoas prestigiaram o evento que contou com deliciosas comidas típicas em seu cardápio, além de música ao vivo com diversos artistas.

Foto: Suelen Faria