Velloso esteve na Via Crucis esta semana

O ex goleiro Wagner Fernando Velloso, ou simplesmente Velloso, está fazendo pela primeira vez o Caminho da Fé e na última segunda-feira, dia 20, percorreu o trecho que compõe a Via Crucis que fica em Vargem Grande do Sul, onde aproveitou para passar a noite depois das horas de caminhada. A peregrinação de Velloso teve início no último domingo, dia 19, em Tambaú, um dia após seu filho Antônio completar um ano de idade.

Em entrevista à Gazeta na última terça-feira, dia 21, o ex goleiro falou sobre o que o motivou a fazer o Caminho da Fé. “Eu e minha esposa tivemos muita dificuldade em ter nosso filho. Ela sofreu um aborto, tentamos seis fertilizações in vitro, até que veio o tão esperado positivo. Fiz essa promessa nesses momentos de luta”, disse.

Velloso também relatou o que achou do caminho da Via Crucis “Lindo e repleto de subidas, um lugar que nos leva a muita reflexão e oração”. Sobre sua caminhada o ex goleiro comentou que ainda falta muito para terminar, pois na terça-feira estava em seu terceiro dia, e ele acredita que as dificuldades físicas e psicológicas do caminho, bem como os momentos em meio a natureza refletindo e orando, tornam as pessoas mais fortes. E seu objetivo é terminar o Caminho da Fé entre os dias 2 e 5 de fevereiro.

O ex goleiro também falou um pouco sobre o que havia achado mais bonito nestes três dias de caminhada “Vi muitas coisas bonitas, mas pra mim foi muito emocionante sair de Tambaú, pois é a cidade que meu pai nasceu. A Via Crucis também é muito emocionante”, finalizou.