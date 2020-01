Em São João, assaltantes armados roubam agência dos Correios

Na manhã de sexta-feira, dia 24, três indivíduos armados roubaram mais de R$ 3 mil da agência dos Correios que fica no Centro de São João da Boa Vista. De acordo com a matéria publicada no jornal sanjoanense O Município, informações preliminares da Polícia Militar (PM) davam conta de que os assaltantes invadiram o local, foram aos terminais de atendimento e renderam os funcionários da agência, obrigando-os a entregar o dinheiro que havia nos caixas.

Os criminosos não estavam encapuzados, cortaram os fios das câmeras de segurança e as levaram. No momento do crime, além dos funcionários também haviam clientes no local, dos quais nada teria sido levado. Após o assalto, o trio fugiu tomando sentido ignorado e a polícia saiu a procura deles.

Ainda segundo a reportagem, na manhã de sexta-feira a PM ainda aguardava a chegada dos peritos da Polícia Técnico-Científica para a realização da perícia e a ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, a qual deverá levantar imagens das câmeras de segurança dos imóveis vizinhos da agência. Até esta sexta-feira a polícia não sabia se os criminosos estavam a pé ou em algum veículo. Devido ao roubo, a agência ficou fechada para atendimento ao público.