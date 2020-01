Escolas de Vargem Grande do Sul voltam às aulas

Com o mês de janeiro chegando ao fim, acabam também as férias escolares dos alunos das escolas da rede municipal, estadual e particular de Vargem Grande do Sul.

A Gazeta entrou em contato com as escolas da cidade e também com a prefeitura para saber a data em que os alunos regressam às aulas no município.

Particulares

No colégio Dom Pedro II, os alunos do Espaço Criança regressam das férias nesta segunda-feira, dia 27, e os demais voltam na próxima segunda-feira, dia 3.

Os alunos dos colégios Nova Era e Espelho Mágico, Castro Alves Externato e do infantil e fundamental II do Colégio Vitória voltam das férias nesta segunda-feira, dia 27. Já os alunos do fundamental I do Colégio Vitória iniciam as aulas na quarta-feira, dia 29.

Estaduais

Os alunos das escolas estaduais Alexandre Fleming, Achiles Rodrigues, Benjamin Bastos, Gilberto Giraldi, José Gilberto e da Escola Técnica Estadual (Etec) voltam às aulas no dia 3 de fevereiro.

Municipais

As aulas para os alunos da rede municipal de ensino de Vargem Grande do Sul começarão na terça feira, dia 4 de fevereiro. De acordo com o Departamento de Educação da Prefeitura, cerca de 3 mil alunos vão retornar às aulas.