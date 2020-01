Falecimentos publicados no dia 25 de janeiro de 2020

Faleceu Vinícius Malaguti de Freitas, no dia 22 de janeiro, aos 18 anos de idade. Deixa os pais Andreia e Antônio, o irmão Cleiton, o avô Antônio Mauro, tias e primos. Foi sepultado no dia 23 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Georgino Caly Lobo, no dia 20 de janeiro, aos 94 anos de idade. Viúvo, deixa os filhos Luís e José. Foi sepultado no dia 20 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Malvina Loro da Silva, no dia 23 de janeiro, aos 77 anos de idade. Deixa o marido Ivanor, os filhos Marina e Adenilson, a nora Adriana e os netos Igor e Isabela. Foi sepultada no dia 23 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Osmar Soares, no dia 17 de janeiro, aos 79 anos de idade. Solteiro, foi sepultado no dia 17 de janeiro, no Cemitério da Saudade

Faleceu a sra. Antônia da Silva Betti, no dia 18 de janeiro, aos 84 anos de idade. Viúva, deixa os filhos José, Claudinei, Paulo, Ricardo, Maria, Dirce, Celina e Vera, genros, noras, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 19 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.