Prefeitura ainda não informou se fará Carnaval em Vargem

A exatamente um mês do Carnaval 2020, cujo feriado acontecerá na terça-feira, dia 25 de fevereiro, ainda não é possível saber se a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul realizará a comemoração popular ou não na cidade este ano.

Em entrevista ao jornal, o prefeito Amarildo Duzi Moraes disse que estaria encontrando dificuldades financeiras para realizar o evento. Hoje, uma festa das mais simples custaria aos cofres municipais algo em torno de R$ 150 mil, dado o mínimo de estrutura que requer, principalmente com a segurança dos foliões.

Até o momento, a única opção para os vargengrandenses que querem pular Carnaval popular é festejar em cidades da região, como Caconde, Espírito Santo do Pinhal, Poços de Caldas e Muzambinho, que são grandes referências quando o assunto é Carnaval e há meses estão divulgando suas atrações.

Clubes

Como em todos os anos, clubes e bares da cidade, como o Tênis Clube e o SBB Acoustic Bar vão realizar evento em comemoração à data. No entanto, os horários e atrações deverão ser confirmados nos próximos dias.

A Associação de Antigos Atiradores do Tiro de Guerra 02-092 promoverá no dia 22 de fevereiro, no sábado, o Carnaval Havaiano 2020, no Clube XXI de Abril, a partir das 22h. A animação do evento será com Márcio Rossi e Dj.

De acordo com o informado, mulheres não pagam entrada das 22h até 23h. Em breve serão anunciados os pontos de venda de ingressos para o baile de Carnaval, sendo masculino R$ 20,00 e feminino após as 23hs, R$ 10,00.

Anos anteriores

No ano passado, a prefeitura não realizou a festa devido a falta de parcerias e as dificuldades financeiras do município. Já em 2018, Vargem teve o Carnaval Vargem Família entre os dias 9 e 13 de fevereiro no Estádio Dudu Ramão, ao lado do Terminal Rodoviário. A festa foi organizada pelas entidades assistenciais Grupo Pais que Amam e Associação Amigos da Cultura, pela Soluções Eventos e teve o apoio da prefeitura. No entanto, apenas um pequeno público prestigiou o evento.

Houve época também, durante a gestão de Amarildo, em que foram realizados memoráveis carnavais na Praça da Matriz, atraindo milhares de pessoas, jovens, crianças e famílias para brincar as matinês e também as noites na principal praça da cidade.

O ex-prefeito Itaroti também investiu dinheiro público realizando carnaval com bom público no Recinto de Exposição de Vargem Grande do Sul.