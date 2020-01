Tema da 3ª caminhada da Via Crucis foi definido

A primeira reunião dos membros da Comissão da Via Crucis de Vargem Grande do Sul para discutir o planejamento da 3ª Caminhada pelas estações construídas no trecho de Vargem do Caminho da Fé, aconteceu no dia 15 de janeiro. A caminhada acontece no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho.

Na ocasião, a Comissão da Via Crucis definiu detalhes como tema, horários, divulgação e infraestrutura, além de discutir as melhorias que deverão ser feitas para melhor acolher o participante.

O tema da caminhada escolhido para este ano será “São Francisco de Assis do amor de Deus pôs todas as suas criaturas” e irá falar sobre o meio ambiente e a necessidade de se cuidar da Terra.

O membro da Comissão Lucas Buzato propôs a reflexão com os demais membros, apresentando dados alarmantes sobre o desmatamento e a importância do reflorestamento. Na reunião também foi discutido o sério problema com o abandono de animais, uma vez que só no Brasil, 30 milhões de animais domésticos foram abandonados nas ruas.

A Comissão irá iniciar no mês de fevereiro a divulgação da 3ª Caminhada do dia 1º de maio, em que será proposto que os participantes realizem a doação de 1 kg de alimento não perecível para as entidades assistenciais e 1 kg de ração para alguns grupos que cuidam de animais abandonados ou que sofreram maus tratos.

Segundo o informado, em parceria com o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, a Comissão fará o plantio de 50 mudas de árvores durante todo o trajeto da caminhada.

Desde já, a Comissão conta com a adesão de todos e antecipa o convite para participar da 3ª Caminhada da Via Crucis, no dia 1º de maio, e lembra que neste ano deverá acontecer a exposição que conta sobre o marco que a Via Crucis deixou em Vargem.

Edição anterior

Em 2019 a Comissão da Via Crucis propôs como tema “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei” e cerca de 1.740 caminheiros e ciclistas percorreram as 15 estações. Na caminhada, que aconteceu no dia 1º de maio, seguindo os passos do beato padre Donizete, foi proposto aos participantes para que colaborassem com 1 kg de alimento não perecível.

De acordo com a Comissão, ao término do evento, foram entregues para a Sociedade Humanitária e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem, 416 kg de alimentos e produtos de higiene pessoal.

No final do ano passado, a Comissão também decidiu realizar um amigo secreto diferente, onde no lugar de presentes entre os membros, a Comissão montou cinco cestas de Natal, que foram distribuídas para famílias carentes. Fotos: Via Crucis