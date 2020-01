ACI entregou prêmios da Campanha de Natal

Representantes da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul entregaram os prêmios aos vencedores da Campanha Natal Premiado 2019.

Na terça-feira, dia 21, os ganhadores do Supermercado Nako e do Auto Posto São Joaquim receberam seus prêmios da ACI e dos proprietários dos estabelecimentos.

No Supermercado Nako, houve a entrega de um notebook a Lucilene Aparecida Mulato Ferreira, uma geladeira a José P. Zeferino Filho e um vale-compra de R$ 500,00 para Márcia Cristina Coelho da Costa, que representou o vencedor Eder Aparecido Dias. Em seguida, a entrega de um Iphone 6s foi feita para Jamil Donizetti Chiqueti, no Auto Posto São Joaquim.

Os vencedores da Evolução, Relíquia e Supermercado União receberam os prêmios das mãos de membros da ACI e dos proprietários na quarta-feira, dia 22. Na parte da manhã, Elisneide Nunes de Souza ganhou o vale-compra de R$ 500,00 na Evolução. Durante a tarde, Antônio Santos Guerra e Kátia Cristina B. A. Menossi levaram os vales-compra de R$ 500,00 no Supermercado União.

Dos seis sorteados do Supermercado Estrela, três receberam os prêmios na tarde da quinta-feira, dia 23, na ACI. Das mãos do proprietário do estabelecimento, Ricardo Pajtak e Nilza Gentina ganharam os vales-compra de R$ 500,00 e Leonardo Mesquita de Almeida recebeu a TV Led 60’’. A vencedora do Smartphone Aline Aparecida de Souza e Casa Candinho, ganhador do vale-compra de R$ 500,00 pegaram seus prêmios na tarde da sexta-feira, dia 24. A outra ganhadora do vale-compra de R$ 500,00 do Supermercado Estrela, Maria Beatriz M. O. Peres ainda não levou na ACI os documentos exigidos para poder receber o prêmio.

Na sexta-feira, dia 24, os seis ganhadores do Supermercado Ideal receberam os prêmios das mãos dos proprietários e membros da ACI. Vanice L. Turatti e Maria Ângela de A. Ribeiro ganharam os vales-compra de R$ 500,00, Rosemeire Aparecida P. Andrade recebeu a máquina de lavar, Rosemar A. Cabrera levou a TV Led 40’’ para casa, Marina Locateli ganhou o ar condicionado e Ana Beatriz Orsini Oseti, filha da vencedora Hilda N. O. Osseti, recebeu o fogão de cinco bocas.

A promoção Natal Premiado da ACI sorteou 20 prêmios aos clientes que compraram de 1º de novembro a 31 de dezembro nas 36 empresas que faziam parte nesta edição.

Mais de 202.500 cupons foram depositados nas urnas da promoção. Pelas regras da campanha, a cada R$ 50,00 gastos, os consumidores tiveram direito a um cupom numerado.

Fotos: Reportagem