Aula inaugural do EJA EaD aconteceu na terça, dia 28

A primeira aula do programa Educação para Jovens e Adultos (EJA) no formato de Ensino a Distância (EaD), em Vargem Grande do Sul, foi na terça-feira, dia 28, presencialmente. Para a aula inaugural, os selecionados compareceram na data, às 19h, na Rua São Brás, nº 200, no bairro Santa Terezinha. O restante do curso será realizado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

A oportunidade para os vargengrandenses concluírem os estudos do Ensino Fundamental ou Médio à distância, é devido a uma parceria entre o Departamento de Ação Social da Prefeitura e o Serviço Social da Indústria (SESI), firmada em outubro de 2019.

As inscrições foram realizadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), com vagas limitadas. Os documentos entregues pelos inscritos foram enviados para análise do SESI, sendo selecionados os alunos aptos aos cursos.

O programa do SESI busca diminuir a distância entre o estudante e sua escolaridade, sendo uma oportunidade para jovens e adultos concluírem os estudos, de acordo com a sua rotina, já que poderão acessar os conteúdos via internet em qualquer lugar e horário. Esta é uma alternativa de estudo que atende as exigências da atualidade, em um mundo cada vez mais conectado.