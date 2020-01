Casal escondia drogas na parede e foi preso em São João

Em São João da Boa Vista um casal foi preso por tráfico de drogas na última segunda-feira, dia 20, por policiais militares da Força Tática.

Segundo a reportagem do jornal sanjoanense O Município, o homem de 23 anos e a mulher de 20, foram presos em uma casa no bairro Recanto do Jaguari na tarde de segunda-feira. O casal escondia drogas em um buraco na parede de seu quarto e no local foram encontradas 23 pedras de crack acondicionadas em um pote.

Ainda de acordo com a reportagem a equipe formada pelo sargento Cardoso e os cabos Reilin e Jonathan patrulhava pelo local quando viu o casal andando pela rua. A Polícia Militar já tinha conhecimento de que um deles tinha várias denúncias em seu desfavor a respeito de estar traficando e que teria adquirido certa quantidade de drogas de outra pessoa conhecida nos meios policiais por tráfico.

O casal foi abordado e com reforço da equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) composta pelos soldados Kelem e Estefano, o homem foi revistado, porém nada de ilícito foi encontrado com ele. Eles foram questionados a respeito de onde moravam e de início, informaram que moravam em uma casa daquela rua, mas no local, a madrasta da jovem relatou que eles residiam na residência dos fundos.

Os policiais então perguntaram novamente ao casal sobre haver algo de ilícito em sua casa e os dois negaram, porém, a mulher disse que teriam algumas pedras de crack e autorizou a entrada deles na residência, acompanhando as buscas. Em um buraco na parede do quarto do casal os PMs encontraram o pote com as 23 pedras de crack e R$ 68,00. Ainda no quarto, em uma cômoda foram localizadas 14 embalagens plásticas iguais as usadas para embalar os entorpecentes que estavam escondidos na parede.

Em seguida com o apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP 1), composto pelo sargento Custódio e o cabo Deylon, o casal foi levado para realização do exame de corpo de delito e depois à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado Marcos Aparecido do Carmos os indiciou por tráfico de drogas. O casal foi encaminhado a cadeia pública de São João da Boa Vista, permanecendo preso à disposição da justiça.