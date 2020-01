Data para apresentação no alistamento militar foi alterada

Inicialmente marcada para o dia 3 de fevereiro, a data para os jovens inscritos se apresentarem no alistamento militar do ano de 2020 e os que não concluíram em 2019, mudou para o dia 6 de fevereiro, às 6h50. A apresentação é na sede do Tiro de Guerra 02-092, localizado ao anexo do Recinto de Exposições de Vargem Grande do Sul.

Todos deverão apresentar documentação completa, Certificado de Alistamento Militar, RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, CNH, comprovante de endereço, comprovante de matrícula em escola ou universidade, laudos médicos e outros.

Na apresentação, o traje obrigatório é camisa, calça comprida e calçado fechado, sendo proibido apresentar-se de bermuda, regata, chinelo, boné, etc.

Qualquer dúvida, os jovens alistados podem entrar em contato com Ana Cláudia na Junta Militar pelo telefone (19) 3641-9000 ou pelo email tg02092vgs@gmail.com.