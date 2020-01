Empresa Sports Nutri assina contrato para se instalar no Distrito Industrial

Nesta quarta-feira, dia 23, o prefeito Amarildo Duzi Moraes e o ex-diretor de Desenvolvimento do Munícipio Tadeu Ligabue receberam no gabinete do prefeito (foto), o proprietário da empresa Sports Nutri Indústria, Comércio e Importação Ltda, Paulo Sérgio Dei Agnoli para assinatura do contrato de doação de lote do Distrito Industrial “José Aparecido da Fonseca – Tota”.

O empresário é proprietário da marca Profit Laboratórios e também estavam presentes o empresário Augusto Morini e o advogado Marcelo da empresa Sports Nutri. A doação do lote foi aprovada pela CDI – Comissão de Desenvolvimento Industrial e pela Câmara Municipal.

A empresa trabalha com a fabricação de suplementos alimentares e o faturamento mensal é superior a 1,2 milhões de reais. O proprietário adquiriu as instalações da empresa AD2000 e em breve irá aumentar o galpão existente no local para atender as necessidades da empresa e assim que entrar em operação irá gerar de imediato 15 empregos diretos.

O proprietário da empresa ressaltou a acolhida do município e a grande flexibilidade de instalar sua empresa na cidade, falou dos investimentos que pretende realizar visando o aumento das instalações já existentes no terreno, cuja expectativa é ficar pronto até o final do ano e o aumento da sua produtividade.

Também comentou que nos últimos anos o mercado de vendas de suplementos vem aumentando e que as pessoas estão cada vez mais procurando academias e preocupadas com a saúde, além do aumento de outros segmentos, como suplementos para pessoas vegetarianas e veganas.

O prefeito agradeceu ao proprietário pelo investimento na cidade, falou da importância da instalação de empresas no município e a geração de novos empregos.