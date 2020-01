Matrícula para o Projeto Guri começou na segunda, dia 27

O Polo do Projeto Guri de Vargem Grande do Sul está com as matrículas abertas a partir desta segunda-feira, dia 27, até o dia 28 de fevereiro. As aulas são gratuitas e serão ministradas as quartas e sextas-feiras.

O Projeto Guri iniciou no Município em 2006 e atende aproximadamente 350 alunos de 6 a 18 anos de idade, oferecendo aulas de instrumentos de cordas friccionadas, cordas dedilhadas, sopro, percussão e canto infantil e juvenil.

Para garantir a matrícula, é necessário apresentar RG ou certidão de nascimento, comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar, comprovante de endereço para consulta e estar acompanhado por um responsável.

Os interessados deverão comparecer na escola de música Manoel Martins (Projeto Guri), localizado na Rua Prudente de Moraes, nº 685, no Centro. O polo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 18h.