Painel 25 de janeiro de 2020

Regional do PT

Neste domingo, dia 26 de janeiro, deverá ser aclamada presidente do PT da Macro Mogiana, a advogada Rosa Lazinho, durante reunião que acontecerá em Casa Branca, às 9h, na Câmara Municipal. Dirigentes partidários do PT de toda a região que engloba 16 municípios, estarão presentes, inclusive os deputados Paulo Teixeira, federal e Luís Fernando Teixeira, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores.

Reunião com o prefeito

O presidente da Câmara, vereador Paulo César da Costa-PSB, enviou ofício ao prefeito Amarildo Duzi Moraes solicitando uma reunião com todos os vereadores para tratar da questão das cirurgias eletivas na cidade, que segundo o vereador, está com uma fila muito grande e precisa de uma solução.

Moro X Bolsonaro

Está por pouco a relação entre o presidente Bolsonaro e seu ministro mais popular, o ex-juiz Sérgio Moro. Já pensando na sua reeleição que acontecerá em 2022, o presidente que durante sua eleição disse que não se candidataria à reeleição, vê na popularidade do juiz da Lava Jato, atual ministro da Justiça, um dos grandes obstáculos e tem tratado de fritar o mesmo.

Tirando poderes

Nesta semana, as manchetes dos jornais trataram do desmembramento do Ministério da Justiça e da Segurança Pública nas mãos do ministro Moro por parte de Bolsonaro. Após flertar com o desmembramento, que retiraria das mãos de Moro a Segurança Pública, leia-se Polícia Federal, diminuindo-lhe o poder, o presidente recuou ao ver que isso poderia levar seu ministro a pedir o desligamento do cargo.

Canarinho X Guilherme Nicolau

Tem chamado a atenção a presença constante dos vereadores Canarinho, atual presidente do PSDB e do vereador Guilherme Nicolau-MDB, junto ao prefeito Amarildo Duzi Moraes, nas visitas a gabinete e políticos em busca de verbas para a cidade. Tem muita gente apostando que pode sair dessa dupla um possível vice-prefeito de Amarildo. O tempo dirá.

Serginho da Farmácia?

Outro nome aventado para enfrentar a popularidade de Rossi seria voltar à dupla Amarildo e Serginho. O vereador Antônio Sérgio da Silva, hoje no PSDB, já foi vice de Amarildo quando ele se candidatou pela primeira vez, sofreu com a indicação de Rotta para o cargo na atual gestão e pensa também em alçar voos mais altos, como sair candidato a prefeito.

Janela

De 5 de março ao dia 3 de abril, está aberta a janela partidária. Neste período, vereadores poderão mudar de partido para concorrerem nas eleições sem perderem o mandato. É esperado algumas mudanças nos políticos da cidade que devido ao fato de não haver mais coligação, deverão deixar a convicção e a ideologia partidária de lado e mudar para o partido que melhor atender seus interesses.