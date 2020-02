Carro fica entalado entre poste e portão

Na madrugada deste domingo, dia 2 de fevereiro, um acidente deixou um carro entalado entre um poste e um portão, na rua Alcino Alves Rosa, em Vargem Grande do Sul.

Segundo informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande, era por volta das 4h quando o condutor do Corsa perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e acabou com o veículo preso, em frente a um templo religioso.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e a Guarda Civil Municipal foram acionados para socorrerem os dois ocupantes do carro.

Como o Corsa estava com as portas presas, os socorristas precisaram remover as vítimas pelo porta-malas do carro.

Os ocupantes, um rapaz e uma moça, foram atendidos. Ele foi levado ao Hospital de Caridade pelo Samu e a mulher foi levada pela GCM. Ambos com ferimentos leves.