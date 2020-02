PM prende rapaz por tráfico na Cohab 6

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu no final da tarde da quinta-feira, dia 30, um rapaz com porções de maconha.

De acordo com o informado, a equipe composta pelos soldados Salomão e Silas recebeu denúncias a respeito de um rapaz, que estaria traficando na Cohab 6, o Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho.

Por volta das 17h da quinta-feira, os policiais avistaram o rapaz indicado na denúncia em atitude suspeita de comércio de entorpecentes. A equipe acabou abordado o sujeito que estava com o rapaz e com ele foi encontrada uma porção de maconha.

Os policiais seguiram para a casa do suspeito e durante o trajeto, o encontraram. Ele foi parado pela PM e negou que tivesse vendido a droga para o indivíduo. Questionado a sobre a possível existência de drogas em sua residência, ele autorizou buscas pelo imóvel.

A equipe encontrou um kit com 10 porções de maconha embaladas em plástico branco, três porções maiores embaladas em plástico transparente. Na cozinha, foi localizada uma faca e uma tesoura com resquícios de maconha e no quarto foram encontrados R$ 235,00.

O rapaz foi apresentado no plantão policial, onde o delegado ratificou o flagrante. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.