Festa do Milho começa no próximo sábado, dia 8

A 14ª edição da tradicional Festa do Milho e a 10ª edição do Festival de Música Sertaneja de Vargem Grande do Sul acontecerão no próximo final de semana, na Praça da Matriz de Sant’Ana, realizados pelo Departamento de Cultura e Turismo.

O evento se tornou tradição regional tanto pelo trabalho das entidades na preparação dos pratos típicos da melhor qualidade, como também pelo Festival de Música Sertaneja, que atrai concorrentes até de outros estados.

A programação desta edição tem início no sábado, dia 8, às 19h, com apresentação da Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”, seguido do Festival Sertanejo e apresentação dos artistas da cidade Kethy Oliveira e Adriano Ramos.

No domingo, dia 9, o evento tem início a partir às 15h, com a premiação dos vencedores do Festival Sertanejo e show com Adriana Farias e Banda, cantora que já foi apresentadora do Programa Viola Minha Viola.

Cardápio

A Associação Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) irá oferecer panquecas; Associação Beneficente Dom Bosco, terá bolinho “cabelo de anjo”; Sociedade Humanitária ficou com o bolo de milho; Associação Lucas Tapi irá fazer coxinha de milho e bolinho encapotado; Paróquia Sant’Ana fará o cuscuz e curau; Paróquia Santa Luzia com a polenta ao molho e fricassê; Paróquia Nossa Senhora Aparecida irá fazer a pamonha; Casa de Passagem “Heitor de Andrade Fontão” fará o pastel beijinho de milho; Comissão da Via Crucis ficou com o milho cozido e sorvete; Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira” com polenta frita e bolacha de milho; e o Grupo Mão Amiga e a Comissão da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana cuidarão do bar.