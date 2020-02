Morador se queixa de mato alto em terreno

Os terrenos com mato alto da Rua Benedita Miranda Rodrigues, no Jardim Plaza de España, foram o motivo da reclamação do morador Otávio de Andrade, que procurou a Gazeta de Vargem Grande na última quinta-feira, dia 30, para relatar o problema.

Otávio, que mora nesta rua desde 2017, comentou que animais como aranhas, escorpiões e cobras estão aparecendo em sua residência. A razão, segundo ele, é o mato de terrenos próximos que está sempre alto.

O morador explicou que o terreno ao lado de sua residência é de sua propriedade e que ele o mantém sempre limpo para evitar visitas indesejadas desses animais. No entanto, segundo ele, isso não impede que os bichos do terreno acima do seu, que está com mato alto, entrem em sua casa.

Além das aranhas, como as da espécie caranguejeiras que aparecem diariamente, ele contou que recentemente um escorpião e uma cobra jararaca da barriga branca marcaram presença em sua residência.

Outra queixa feita pelo morador é sobre as placas com os nomes das ruas, que ainda não foram colocadas, o que impede que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos entregue cartas e encomendas no local, sendo necessário transferir a cobrança de contas para endereços de seus familiares.

Otávio disse que já buscou ajuda ao Executivo sobre ambos os assuntos e que aguarda providências, uma vez que, segundo ele, o loteador fala que a responsável é a prefeitura e a mesma diz o contrário.

A Gazeta contatou a Prefeitura para saber se os proprietários de terreno da rua referida já foram autuados pelo mato alto, conforme a lei, e qual a previsão de instalação das placas com os nomes das ruas no bairro. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve resposta.

Fotos: Arquivo pessoal