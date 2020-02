Mulher é vítima do golpe do bilhete premiado

Na manhã da última quarta-feira, dia 29, uma mulher foi vítima do golpe do bilhete premiado. Segundo consta em boletim de ocorrência, a vítima foi até uma loja para pagar uma conta e deixou seu veículo estacionado próximo ao local. Quando ela se aproximou de seu carro foi abordada por um rapaz, mal vestido e com sotaque mineiro, o qual lhe pediu informação sobre um endereço pois estava em posse de um bilhete premiado.

Em seguida, um homem vestido de branco parou junto a eles e disse ser um médico plantonista do hospital e se identificando como dr. Castro, o qual se prontificou a ajudar o rapaz e simulou uma ligação com a casa lotérica para confirmar a premiação. O primeiro rapaz mostrando desconfiança e o médico propôs então que ele e a vítima deixasse dinheiro como garantia.

A mulher e o rapaz entraram no carro do médico e foram até a casa dela. Lá a vítima pegou R$ 2.500,00 em dinheiro e algumas joias como brincos, pingentes, correntes e relógio e os entregou como garantia. Posteriormente o médico levou a vítima e o rapaz até o centro da cidade, onde induziu a vítima a sacar mais dinheiro no banco. A mulher assim fez, porém não conseguiu um empréstimo e ao retornar ao local combinado, os dois homens já não estavam mais lá.