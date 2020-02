Prefeitura publicou edital de concurso público para diversos cargos em Vargem

O edital do concurso público que irá preencher vagas efetivas para diversos cargos foi divulgado na última sexta-feira, dia 31, pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.

As inscrições serão abertas às 10h da próxima segunda-feira, dia 10, e podem ser realizadas até às 16h do dia 20.

Com taxas que variam de R$ 60,00 a R$ 80,00, as inscrições para o concurso devem ser efetuadas através do site www.conscamweb.com.br.

Estão sendo ofertadas vagas para os cargos de agente comunitário de saúde – ESF IV, ajudante geral, assistente social, auxiliar de enfermagem, bibliotecário, coveiro, eletricista, engenheiro agrônomo, farmacêutico, fonoaudiólogo guarda civil municipal – 3ª classe, médico – ESF, médico angiologista/cirurgião vascular, médico clínico geral, médico neurologista, médico neuropediatra, médico ortopedista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico urologista, médico veterinário, motorista, nutricionista, operador de máquinas, orientador social, pedreiro, psicólogo e técnico em farmácia.

De acordo com o edital, o concurso público será constituído de provas objetivas para todos os cargos, prova prática para os cargos de ajudante geral, coveiro, eletricista, motorista, operador de máquinas e pedreiro, e, teste de aptidão física e avaliação psicológica para o cargo de guarda civil municipal – 3ª classe.

A prova objetiva, segundo o edital, será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. Esta, de acordo com a prefeitura, provavelmente deverá ser realizada no dia 15 de março, a partir das 9h, horário em que serão fechados os portões.

A prova prática e o teste de aptidão física tem a previsão de serem realizados no dia 19 de abril. A convocação com data, horário e local para realização da prova prática ocorrerá para os candidatos mais bem habilitados na prova objetiva, conforme estabelecido no edital, e será divulgada no mural da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul e nos sites www.vgsul.sp.gov.br/?p=37054 e da inscrição. Já a avaliação psicológica tem a previsão de ser realizada em 9 de maio.

De acordo com o edital, o concurso terá a validade de até dois anos, podendo ser prorrogado. Para mais informações, os interessados deverão acessar o edital completo no site da prefeitura e da inscrição.