Rapaz é preso após furtar notebook no Pedregulho

Os policiais militares, soldados Salomão e Silas, de Vargem Grande do Sul patrulhavam pela zona rural do município na tarde do último domingo, dia 26, com o intuito de coibir furtos e roubos, quando avistaram um rapaz conhecido nos meios policiais pela prática de furtos e recém egresso da prisão.

O rapaz, conhecido por Blade, carregava uma mochila vermelha e ao ver a viatura da PM entrou em uma mata existente no local, não sendo possível localiza-lo. Os PMs continuaram a patrulhar juntamente com a equipe composta pelos cabos Olivério e Ricardo, quando ao passar pela rua Luís Pascoal Costela no Jardim Paulista, avistaram o rapaz novamente, ainda com a mochila.

Sem ter como fugir, o rapaz foi abordado e revistado, porém nada de ilícito foi localizado de início. Ao olharem o conteúdo da mochila os policiais encontraram um notebook, um tablete, um celular, uma camiseta de pesca e um cinto de couro e quando foi questionado sobre os objetos, ele ficou em silêncio.

Devido ao seu silêncio, os PMs olharam a foto da tela do notebook e reconheceram o seu possível dono e vítima de furto, como sendo um morador do bairro Pedregulho. Imediatamente os policiais entraram em contato com a vítima, o qual relatou que se ausentou de sua residência e quando voltou notou a falta dos produtos encontrados na mochila.

Diante das circunstâncias, o rapaz recebeu voz de prisão por furto qualificado, conduzido até a UPA de São João da Boa Vista e em seguida encaminhado ao plantão policial, onde o delegado de plantão dr. Antônio Carlos Pereira Júnior, ratificou o flagrante e ele permaneceu preso à disposição da justiça.