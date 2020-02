Paróquia celebra um ano de entronização da imagem de Santa Filomena

A paróquia Nossa Senhora Aparecida em comemoração a um ano de entronização da imagem de Santa Filomena, irá distribuir capelinhas da santa com São Pe. Pio e São João Maria Vianey, que eram seus devotos, na missa de domingo, dia 9 de fevereiro, às 18h.

Além das capelinhas, também será feita a entrega dos cordões e do óleo de Santa Filomena. A paróquia Nossa Senhora Aparecida convida a todos para participarem desta celebração.

A missa de Santa Filomena teve início com a vinda do padre Antônio José Carossi, pároco da Igreja e é realizada todo segundo domingo do mês, às 18h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, com entrega do óleo e dos cordões.

Santa Filomena

Filomena foi uma jovem grega torturada e morta quando tinha 13 anos de idade por Diocleciano, um imperador romano, já no terceiro século da era cristã. Diocleciano mandou cortarem a cabeça de Filomena, que deste modo, se tornou mais uma virgem mártir do cristianismo.

Seus restos mortais foram encontrados nas catacumbas de Santa Priscila, nos arredores de Roma, no dia 24 de maio de 1802, e levados para Mugnano, próximo a Nápoles, em 10 de agosto de 1805, data do aniversário de seu martírio e lá se encontram até os dias atuais. São incontáveis os milagres que a jovem santa fez em favor de seus devotos, entre os quais estão o Papa Pio IX, também milagrosamente curado por sua intercessão, além de Leão XIII que fez duas peregrinações a Mugnano, e São Pio X.

Oração a Santa Filomena

Ó Gloriosa Santa Filomena, Virgem e Mártir, exemplo de fé e esperança, generosa na caridade, a vós suplico, escutai a minha prece. Do Céu onde reinais, faça cair sobre mim toda proteção e auxílio de que necessito, neste momento em que minhas forças se enfraquecem.

Vós que sois tão poderosa junto a Deus, intercedei por mim e alcançai-me a graça que vos peço (mencione a graça que deseja receber).

Ó Santa Filomena, ilustre por tantos milagres, rogai por mim. Não me abandonais, mas lançai vosso olhar como um raio de esperança sobre mim e minha família. Afastai as tentações, dai paz a minha alma e abençoai a minha casa. Ò Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça que vos peço (repita agora o seu pedido). Rezar um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.