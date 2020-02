Sicredi União PR/SP inicia prestação de contas

As assembleias de prestação de contas da Sicredi União PR/SP referentes ao exercício 2019 nas regiões Centro e Centro Leste Paulista serão realizadas a partir desta segunda-feira, dia 3, e vão até do dia 19 de março. E em Vargem Grande do Sul a assembleia acontece na quarta-feira, dia 5, às 19h na Avenida Regato, nº 139.

Ao todo serão realizadas 89 assembleias de núcleos de 14 de janeiro a 19 de março em toda a área de atuação da instituição financeira cooperativa, com o objetivo de apresentar os resultados aos associados e viabilizar a participação nas decisões da cooperativa, já que são os seus donos.

O presidente da Sicredi União PR/SP Wellington Ferreira, o diretor executivo Rogério Machado e os superintendentes Edson Rocha e David Conchon serão os responsáveis por executarem as assembleias, visto que várias delas acontecem no mesmo dia e horário.

De acordo com o informado pela Sicredi, dessas assembleias devem participar os coordenadores dos 139 núcleos e a cooperativa incentiva a presença dos mais de 238 mil associados para que possam deliberar sobre os assuntos discutidos. Está previsto em pauta a prestação de contas relativas ao exercício de 2019 e também a apresentação da destinação dos resultados e recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates).

Ainda segundo a Sicredi, entre os números que serão apresentados durante os eventos, estão R$ 467 milhões em Patrimônio Líquido, um crescimento de 24% em relação a 2018, R$ 2,5 bilhões em Operações de Crédito (19%), R$ 3,70 bilhões em Recursos Totais (25%), R$ 5,1 bilhões em Ativos Totais (26%), R$ 54,1 milhões em Resultado (superando a meta em 45%).

Durante as assembleias também será realizada a eleição dos membros do conselho de administração e a apresentação das agências que foram inauguradas ao longo do ano, entre outros. Para serem ratificadas as decisões nas assembleias, o ciclo de eventos será encerrado em uma Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será realizada às 19h no dia 23 de março em Maringá no Paraná.

Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).