Soldado Amauri é homenageado pela PM

O soldado da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, Amauri Locateli, foi homenageado pela corporação por seu desempenho durante o mês de dezembro de 2019.

A solenidade de valorização policial aconteceu na última terça-feira, dia 28, na sede do Comando de Policiamento do Interior 9 (CPI-9), em Piracicaba. Nela foram homenageados os policiais militares pertencentes ao 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/I), do qual Vargem faz parte, que foram destaques dos meses de novembro e dezembro do ano passado.

De acordo com o relatado, Amauri participou de várias operações no mês de dezembro, além de repressão imediata. O policial militar atuou em quatro ocorrências de tráfico de drogas e duas de porte de drogas, o que resultou na apreensão de três tijolos de maconha e 123 porções do entorpecente, 18 pedras de crack, 19 porções de cocaína, prendeu dois indivíduos, além de outras quatro prisões de pessoas que estavam sendo procuradas pela Justiça.

Entre as ocorrências em que Amauri participou está uma do dia 1º de dezembro, na qual foi abordada uma Pajero com placa adulterada, onde o número 9 havia sido modificado para 8. Neste caso, o PM recebeu a informação de que o condutor do veículo tinha abastecido em uma cidade vizinha, não pagou e empreendeu fuga, sendo preso por furto qualificado e fraude.

Alguns dias depois, em 13 de dezembro, Amauri realizou a prisão de um indivíduo por violência doméstica depois de descumprir uma medida protetiva e lesão corporal em sua ex-companheira.

Por seu desempenho, Amauri foi escolhido como Policial Militar Destaque da área da 4ª Cia PM, a qual atende quatro cidades, como Policial Destaque do 24º Batalhão que atende 16 cidades da região, e também foi condecorado como Policial Militar Destaque do CPI-9, que abrange a 52 cidades.