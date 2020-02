Vargeana foi destaque na 3ª rodada da Copa dos Campeões

Goleadas marcaram a terceira rodada da 8º edição da Copa dos Campeões Regionais de Futebol Taça Sicoob Crediçucar 2020, em homenagem ao desportista Toru Nako. As partidas da competição acontecem no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio é realizado pela Liga de Desporto Vargengrandense e o Departamento de Esportes e Lazer, com apoio da prefeitura e do Sicoob Crediçucar.

No último domingo, dia 26, a Associação Atlética Vargeana enfrentou o Juventos FC de São José do Rio Pardo e assumiu a liderança do grupo B após a vitória de 2 a 1 contra o time riopardense, que estreava no evento.

A partida foi muito bem disputada e aos 12 minutos, Gustavo abriu o placar para o time de Vargem com seu segundo gol da competição. Logo depois, aos 18 minutos, o empate veio com o gol de Djalma. Otávio, da Vargeana, fez um gol aos 72 minutos, e quando tudo parecia definido, um pênalti foi marcado para os riopardenses, aos 79 minutos. A bola, porém, acabou na mão do goleiro Henrique, que garantiu os três pontos para sua equipe.

Em seguida, quem entrou em campo foi o time Grupo JCN, de São João da Boa Vista, que venceu o Meninos do Botafogo, de Vargem, por 3 a 0. O time sanjoanense, atual campeão da Taça, mostrou a que veio com um futebol de muita intensidade e não deu chances à equipe de Vargem. Os gols foram de David aos 21 minutos e Antônio Ferreira aos 40 e 55 minutos. Pelo time vargengrandense, o destaque da partida foi para o goleiro Diego, que além de defender dois pênaltis, fez grandes defesas.

O terceiro jogo da rodada terminou em 1 a 0 para Ponte Preta FC, de São José, contra Cantóia, de Santa Cruz das Palmeiras. A equipe de Rio Pardo fez sua estreia na competição e foi muito bem em um jogo de muito equilíbrio, que foi definido no finalzinho. Aos 76 minutos, Jose Mazieiro fez o gol que garantiu os três pontos para a Ponte Preta. Já o Cantóia, que também fez um bom jogo, perde a primeira no evento.

O último jogo da rodada foi entre o Camisa 10 FC, de Tambaú, e o Boa Esperança FC, de São Sebastião da Grama, e terminou com a vitória de virada por 2 a 1 para os tambauenses. Foi uma bela partida entre as equipes. Logo aos 10 minutos, Mateus Boldrim abriu o placar para o Boa. No entanto, não demorou muito para o empate vir aos 15 minutos, com Ricardo. A virada aconteceu aos 71 minutos, com Gabriel Henrique, fazendo com que o Camisa 10 fique com quatro pontos e Boa Esperança acumule sua segunda derrota no torneio.

Campeonato

Na primeira fase, classificam-se os dois melhores colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral. A final será disputada no dia 29 de março, e até lá, serão realizadas as jogadas todos os domingos.

No grupo A estão Grupo JCN, Boa Esperança, Nako FC, Meninos do Botafogo e Camisa 10 Tambaú. No grupo B, estão os times A. A. Vargeana, S.E Sanjoanense, E.C Vila Nova, Guaranésia FC e Juventus. E no grupo C estão Futrap FC, Ponte Preta FC, Sambaí.com, Vasco FC e Cantóia FC.

Próximos jogos

A primeira partida da rodada deste domingo, dia 2, será entre Vargeana e Vila Nova, de Palmeiras, às 8h30. Em seguida, às 10h, haverá o jogo entre o JCN e Boa Esperança. Na parte da tarde, às 14h30, Futrap de Tambaú enfrenta o Vasco FC, de São José. Às 16h15, é a vez de Sambaí.com, de Vargem, e Ponte Preta FC.