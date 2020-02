Painel 01 de fevereiro de 2020

Na mídia

O ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) vem usando redes sociais para evidenciar problemas de Vargem, como o fechamento da Casa da Agricultura, a suspensão das emissões de RG na cidade, o fechamento do posto do INSS, afirmando que parece que a cidade está regredindo, enquanto os municípios da região prosperam.

Outubro

De olho nas eleições municipais de outubro, Rossi vai tecendo seus comentários sobre o desenvolvimento da cidade, mais candidato do que nunca. Se não emplacar seu nome para o Executivo, vai aumentando o cacife para dar apoio a qualquer candidato.

Enquanto isso

Neste sábado, dia 1º de fevereiro, Aguaí inaugura uma agência do Poupatempo, com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM).

Orçamento Participativo

Em entrevista à Gazeta, o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB), afirmou que entre suas propostas está a criação do Orçamento Participativo e também a implantação de emendas impositivas, para obrigar o Executivo a cumprir as emendas dos vereadores. Atualmente, essas emendas são incluídas no orçamento, mas o prefeito não precisa executá-las. Segundo Paulinho, sua proposta é que 50% dessas emendas sejam para a Saúde.

Mais vagas

Foi aprovado pela Câmara o projeto de lei que aumenta de três para cinco o número de cargos de psicopedagogos para a rede municipal de Educação. De acordo com o Executivo, foi necessário esse aumento pelo crescimento na demanda de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem por Transtorno Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, entre outros.