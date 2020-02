Falecimentos publicados no dia 01 de fevereiro de 2020

Faleceu o sr. Fernando Vito, no dia 23 de janeiro, aos 37 anos de idade. Divorciado, deixa os filhos Felipe e Fábio. Foi sepultado no dia 24 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Aparecida Eugênio Defante, no dia 25 de janeiro, aos 80 anos de idade. Viúva, deixa os filhos Rita Maria, Luís, José e João, o genro, as noras, os netos e a bisneta. Foi sepultada no dia 26 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Benedito Toneto, no dia 31 de janeiro, aos 98 anos de idade. Viúvo, deixa os filhos José, Roberto, Valdomiro, Lourdes, Vera, Leninha, Maria e Edvirges, os netos, bisnetos e tataranetos. Foi sepultado no dia 31 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o taxista Sílvio Cabral, no dia 30 de janeiro, aos 74 anos de idade. Deixa a esposa Neide, os filhos Reginaldo e Sílvia, a nora, netos e irmãos. Foi sepultado no dia 31 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Jovenil Albino Tupan, no dia 29 de janeiro, aos 59 anos de idade. Separado, deixa os filhos Eliezefer, Ebenezer e Elienai, as netas Beatriz, Bianca e Nati, a bisneta, os irmãos, sobrinhos e cunhados. Foi sepultado no dia 29 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.