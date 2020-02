Informe Publicitário: Alex Mineli presta contas do seu mandato

Amiga e amigo vargengrandense

Vamos iniciar o último ano da atual legislatura e venho mais uma vez prestar contas a todos os moradores sobre as ações e o trabalho que desenvolvi na Câmara Municipal em 2019. O objetivo deste informe é dar transparência ao meu trabalho como vereador, que tem como missão servir a população e defender os interesses do vargengrandense.

Neste sentido, atuamos com bastante dedicação na fiscalização do uso dos recursos públicos, cobramos melhorias na Saúde, na geração de empregos e analisando e aprovando projetos de interesse do povo.

Casas Populares

Um dos principais problemas da população é a habitação. Nesse sentido, cobramos do prefeito informações sobre como anda a venda dos terrenos da prefeitura para a compra de área que será destinada à construção de casas populares. Essa venda foi autorizada em julho de 2018 e até o momento, nada foi feito nesse sentido. Seguimos cobrando ações da prefeitura para que o vargengrandense possa realizar o sonho da casa própria.

Funcionalismo

Fui favorável ao reajuste dos servidores, no entanto, acredito que o percentual oferecido foi pouco perto da necessidade da categoria, que merece mais atenção por parte do Executivo, principalmente referente ao vale alimentação.

Contra empréstimo

O prefeito Amarildo Duzi Moraes enviou à Câmara um projeto de lei para autorizar a contratação de crédito de R$ 5 milhões pela prefeitura com o Banco do Brasil, para a realização de investimentos no município. Votei contra o empréstimo, junto dos colegas Célio Santa Maria e Paulinho da Prefeitura. Acredito que o tempo de estudo sobre a proposta que tivemos foi muito curta e embora a prefeitura precise fazer investimentos, realizar isso agora, com esse valor e juros, pode prejudicar o município, uma vez que ele já se encontra endividado.

Fiscalização

Em parceria com o colega Wilsinho Fermoselli tentamos a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito para investigar a questão dos R$ 127 mil que foram desviados das contas da prefeitura por terceiros, caso que está sendo apurado pela promotoria e também foi objeto de sindicância interna da prefeitura. Conseguimos apenas quatro das cinco assinaturas necessárias para a CEI. No entanto, continuamos acompanhando o andamento deste caso.

Vigilância Sanitária

Devido à demora na análise e aprovação de projetos que chegam à Vigilância Sanitária do município e que estão desmotivando empreendedores de investir na cidade, solicitamos uma série de informações junto à prefeitura.

Homenagens

Indiquei a entrega do Diploma do Mérito Álvares Florence a comerciante Iva Ruiz Rosalin. A cerimônia será realizada neste ano.

Em 2019, indiquei a entrega da Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal à atleta Larissa Pirola e a entrega do Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, na área da Saúde, a Silvia Helena Salvador. Homenagem aos Professores, na pessoa de Floripes Amado de Oliveira, que há mais de 30 anos contribui para o ensino de nossa cidade.

Antiga rodoviária

Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento cobramos informações sobre o projeto de lei que tem como objetivo vender os terrenos da antiga rodoviária e do antigo mercadão municipal para levantar valores visando a compra de área para abrigar um novo distrito industrial.

Saúde

Segue firme na cobrança da realização de exames e pequenas cirurgias para a população. A fila de espera era um absurdo. Por exemplo, meses aguardando uma mamografia, exame imprescindível para o diagnóstico do câncer de mama. Ainda na Saúde, cobramos a demora no atendimento do Posto de Pronto Atendimento (PPA), visando sempre um melhor atendimento à população.

Empregos

Outro grande problema na cidade é a falta de emprego. Assim, cobrei posicionamento da prefeitura, questionando o que tem sido feito nesse sentido e pedi maior agilidade para a instalação de empresas na cidade.

Dívidas

Questionei junto ao vereador Paulinho dados sobre o valor exato que o município possuía de dívida no início do atual mandato, quanto já foi pago, os valores atualizados que ainda se encontram pendentes e cada fonte devedora e se houve excesso de arrecadação bem como os eventuais valores em cada exercício.

Fale com o Vereador

Casos de dúvidas, críticas e sugestões devem ser encaminhados como forma positiva de participação direta da população nos assuntos da cidade. Portanto, me mantenho à disposição para acolher, orientar e, na medida do possível (dentro das limitações da função do vereador), resolver no que for necessário para o desenvolvimento do nosso município.

Fica aqui nosso canal de comunicação virtual pelo facebook:

https://www.facebook.com/alex.mineli

Fotos: Arquivo Pessoal / Gazeta de Vargem Grande