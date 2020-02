Informe publicitário: Dia Nacional da Mamografia

Na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro, é comemorado o Dia Nacional da Mamografia, o principal exame para diagnosticar tumores nos seios. O câncer de mama é segundo tipo que mais acomete mulheres no Brasil, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), foram estimados 59.700 casos novos de câncer de mama em 2019 em todo Brasil. E a mamografia é o principal exame para o diagnóstico precoce da doença, o que aumenta as chances de tratamento.

Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, um trabalho publicado no periódico especializado Radiology, a mamografia em mulheres acima dos 40 anos é capaz de reduzir em até 30% o número de mortes causadas pelo câncer de mama. Dessa maneira, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) recomendam a mamografia anual para as mulheres a partir dos 40 anos de idade, visando o diagnóstico precoce e a redução da mortalidade.

Como é feito

O mamógrafo é composto de duas placas que se encontram e pressionam o seio por alguns segundos para fazer as imagens. O resultado fica parecido com o do raio-x convencional – porém, claro, com os seios em foco. Não é necessário nenhum preparo para o exame.

