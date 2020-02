Mutirão contra dengue e escorpião começou no dia 5

O Departamento de Saúde da Prefeitura está preparando o Mutirão e Arrastão contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela, em conjunto com a campanha de orientação e cuidados contra os escorpiões. A ação teve início na quarta-feira, dia 5, e segue até o dia 21.

A Vigilância Sanitária pede aos moradores que retirem todo material que possam acumular água e os coloquem nas calçadas de suas casas, conforme o cronograma, pois a equipe de agentes comunitários, junto a um caminhão, recolherá esses materiais e orientará os moradores no combate ao mosquito e aos escorpiões. Os materiais a serem recolhidos são todos aqueles que não servem mais para uso e podem acumular água, como pneus, garrafas, móveis quebrados, entre outros.

Cronograma

O mutirão será realizado de quarta-feira, dia 5, ao dia 21. A prefeitura pede à população que fique atenta às datas de cada bairro e colabore com a prefeitura. Na quarta- feira, dia 5, o mutirão passará na Vila Polar, Jardim Bela Vista, Jardim Manacás e Jardim Santa Luzia. No dia seguinte, quinta-feira, dia 6, a ação irá acontecer nos bairros Vila Polar, Jardim Bela Vista, Jardim São Lucas e Jardim Petúnia. Na sexta-feira, dia 7, o mutirão vai coletar os materiais do Jardim Fortaleza, Cohab II, Jardim Redentor, Jardim Colina e Jardim Verona.

Na próxima semana, no dia 10 será no Centro, Jardim Morumbi, Jardim Pacaembu, Jardim São Paulo. No dia 11, o mutirão vai passar no Centro, Jardim São Joaquim, Jardim São Luís, Jardim Itália, Jardim Plaza de Espanha. No dia 12, será na Vila Santana e Jardim América. No dia 13, será Vila Santana, Vila Santa Terezinha e Jardim Paraíso I. No dia 14, o mutirão passará Vila Santa Terezinha, Jardim Paraíso II e Jardim Iracema.

Na próxima segunda-feira, dia 17, será no Jardim Primavera, Jardim Santo Élcio, Jardim Santo Expedito, Cohab IV, V, VI. No dia 18, o mutirão será Jardim Paulista, Cohab I, Vila Esperança e Jardim Canaã. No dia 19 será no Jardim Paulista, Jardim São José, Jardim Cristina I, II, Jardim Lago I, II, Cohab III, Jardim Ferri. No penúltimo dia de mutirão, no dia 20, será no Jardim Dolores e Parque Industrial e no último dia, dia 21, os bairros do Jardim Santa Marta e Jardim São Cristóvão receberão o mutirão.

Dengue

A transmissão acontece pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que pode ingerir o vírus ao picar uma pessoa infectada. Depois do período de incubação, esse vírus pode ser transmitido para outras pessoas que forem picadas pelo mesmo inseto.

A dengue pode variar desde uma doença sem manifestação de sintomas até quadros graves com hemorragia e choque, podendo causar morte.

Normalmente, o primeiro sintoma da dengue é a febre alta de 39° a 40°C de início repentino, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e erupções cutâneas. Também é comum ocorrerem náuseas e vômitos, que resultam em perda de peso.

Nessa fase febril, é difícil diferenciar a doença de outras enfermidades. Por isso, é importante consultar um médico em caso de suspeita.

No período de diminuição ou desaparecimento da febre, a maioria dos casos evolui para a recuperação e cura da doença. Porém, algumas situações podem evoluir para as formas mais graves da doença, podendo levar a morte.

Escorpião

Os escorpiões são animais terrestres e podem ser encontrados nos mais variados ambientes, em esconderijos junto às casas e construções, procuram locais escuros para se esconder e o hábito noturno é registrado para maioria das espécies. São mais ativos durante os meses mais quentes do ano e período de chuvas devido as alterações climáticas, esses animais tem se apresentado ativos durante o ano todo.

Em caso de lavar uma picada de escorpião, lave com água e sabão e se dirija ao serviço de saúde mais próximo, Pronto Socorro ou Hospital.