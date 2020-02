Acidente na SP-344 deixa sete vítimas

Um acidente envolvendo dois veículos deixou sete pessoas feridas por volta das 13h10 desta segunda-feira, dia 10. O acidente aconteceu no km 253 mais 300 metros da Rodovia Lourival Lindorório de Faria (SP-344), que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama.

Por causa da chuva, de acordo com o informado, um Ford Escort que seguia no sentido Vargem-Grama aquaplanou, invadiu a pista contrária e colidiu contra um Gol, que vinha no sentido contrário. Segundo a Polícia Rodoviária, foram sete vítimas, sendo três delas graves e quatro leves.

As vítimas foram socorridas ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. Participaram da ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros, da Policia Rodoviária e da Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul.

De acordo com o relatado, a GCM socorreu duas vítimas, sendo uma criança de 4 anos e uma adolescente de 17 anos. Elas estavam com seus pais no acidente. A jovem não resistiu e morreu no hospital. Já a criança foi transferida para Campinas. As demais vítimas foram atendidas pelas demais equipes que atuaram no resgate. Os nomes das vítimas não foram divulgados.