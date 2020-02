PM prende casal que agrediu e roubou idoso

Um casal suspeito de ter agredido e roubado R$ 900,00 de um idoso de cerca de 90 anos em Vargem Grande do Sul foi detido pela Polícia Militar no final da tarde da segunda-feira, dia 10.

Segundo o relatado pela PM, as equipes formadas pelo Cb. Querino, Cb. Thomaz, Sd. Amauri e Sd. César tomaram conhecimento de um roubo a um idoso, ocorrido na Rua do Rosário, Os policiais foram até a casa da vítima, que teria sido agredida durante o crime, e que já tinha se dirigido à Polícia Civil para relatar o crime.

Como havia câmeras de vigilância no imóvel, os policiais analisaram as imagens e reconheceram a mulher envolvida na ocorrência. Eles foram até onde a suspeita mora, na Vila Santa Terezinha, onde a encontraram. Ao ser questionada pelos PMs, a mulher acabou confessando o crime e contou aos policiais que o outro autor estava escondido na casa, dentro de um guarda-roupas.

Com a mulher, os policiais encontraram R$ 100,00 que ela confirmou ser parte do dinheiro roubado do idoso. Ela disse ainda que já havia gastado o restante. No mesmo imóvel, os policiais encontraram as blusas que os dois estavam usando no momento do roubo, conforme o observado nas imagens.

A suspeita ainda mostrou aos PMs onde havia jogado a carteira com a CNH da vítima, que foi encontrada na Praça Nossa Senhora Aparecida. O casal foi levado à Polícia Civil, onde foram presos e ficaram à disposição da Justiça.