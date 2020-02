Dia D de campanha contra sarampo será neste sábado, dia 15

O Dia D da campanha de vacinação contra o sarampo 2020 será neste sábado, dia 15. A campanha teve início na última segunda-feira, dia 10. De acordo com o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, a primeira etapa está prevista para acontecer até o dia 13 de março.

O foco da campanha é crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade que não foram vacinadas ou estão com a relação de imunização incompleta. As doses estão disponíveis nas salas de vacinas do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, das 7h às 15h, e no Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar, das 8h às 16h.

Sábado

Neste Dia D, os postos de saúde estarão abertos para intensificar a campanha e facilitar o acesso da população que não pode ir durante a semana. As vacinas serão realizadas nas salas de vacinação do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita e do Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli e nas Unidades Básicas de Saúde Dr. Natalino Lopes Aliende, do Jardim Dolores e Dr. Arcelino Anadão, do Jardim Paulista, das 8h às 17h.

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. É importante comparecer as unidades de saúde com a carteira de vacina, cartão do SUS e CPF para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.