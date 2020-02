JCN fez 10 a 0 no Boa Esperança

A quarta rodada da 8ª edição da Copa dos Campeões Regionais de Futebol Taça Sicoob Crediçucar 2020, em homenagem ao desportista Toru Nako, foi marcada por goleadas, a maior delas foi o impressionante placar de 10 a 0 na vitória do sanjoanense JCN contra o Boa Esperança, de São Sebastião da Grama. As partidas da competição acontecem no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio é realizado pela Liga de Desporto Vargengrandense e o Departamento de Esportes e Lazer, com apoio da prefeitura e do Sicoob Crediçucar.

No último domingo, dia 2, a Associação Atlética Vargeana fez 3 a 0 no jogo contra o Esporte Clube Vila Nova, de Santa Cruz das Palmeiras. O time vargengrandense continua 100% na competição e líder do grupo B. Sem dificuldades para vencer a equipe do Vila Nova, com um futebol envolvente e comandado por Fubá, o time de Vargem dominou a partida e fez o placar de 3 a 0 com gols de Luís Paulo aos 6 minutos, Fubá aos 53 minutos e Felipe aos 71 minutos. O time da Vargeana já está classificado e o Vila Nova ficou em situação difícil no grupo com esta derrota, somando somente um ponto.

O atual campeão da Taça, o Grupo JCN, de São João da Boa Vista, não teve dó dos gramenses do Boa Esperança e aplicou a maior goleada do evento até o momento, em um jogo que terminou em 10 a 0. Dos 10 gols, três foram de David, aos 22 minutos, 26 minutos e 28 minutos; dois de Caetano, aos 32 minutos e 39 minutos; Samuel aos 50 minutos; Juliano aos 69 minutos; dois de Jose Carlos, aos 74 minutos e 76 minutos; e Bernardo aos 79 minutos. Assim o JCN segue 100% na competição. Já o Boa Esperança, com as três derrotas, agora cumpre tabela no evento.

Em um jogo muito movimentado, os riopardenses do time do Vasco FC fizeram uma partida de muita concentração contra o Futrap, de Tambaú, e venceram seu primeiro jogo na Taça por 3 a 2. Com gols de Donizete aos 23 minutos, Romarinho aos 25 minutos e 65 minutos, os vascaínos chegam aos quatro pontos no grupo C. Mesmo com os gols de Tony aos 6 minutos e Gabriel aos 46 minutos, o Futrap teve sua segunda derrota no evento e terá de vencer os próximos jogos para tentar a classificação para a próxima fase.

O último jogo da rodada foi entre o time vargengrandense Sambaí.com e Ponte Preta FC, de São José do Rio Pardo, e terminou em 3 a 1 para o time de Vargem.

O atual campeão municipal foi com tudo e jogou bem, garantindo os 3 pontos no grupo C, somando então quatro pontos e liderando a chave nos critérios de desempate. Já o Ponte Preta, que vinha de vitória na sua estreia, conheceu seu primeiro tropeço na competição. Para o Sambaí.com, marcaram Luís André aos 6 minutos e aos 81 minutos e Benini, que aos 81 minutos deu um belo chute de longe. No time sanjoanense, Denis descontou aos 16 minutos.

O jogo foi palco de uma fatalidade, quando o atleta da equipe vargengrandense Sambaí, Caio Leandro de Lima, em uma dividida com seu adversário se machucou e teve que ser levado ao hospital pelo Resgate Municipal, e após ter feito raio-X, ficou comprovado fratura. O atleta deve ficar cerca de dois meses com gesso para a recuperação, no entanto, não será necessário intervenção cirúrgica.

Campeonato

Na primeira fase, classificam-se os dois melhores colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral. A final será disputada no dia 29 de março, e até lá, serão realizadas as jogadas todos os domingos.

No grupo A estão Grupo JCN, Boa Esperança, Nako FC, Meninos do Botafogo e Camisa 10 Tambaú. No grupo B, estão os times A. A. Vargeana, S.E Sanjoanense, E.C Vila Nova, Guaranésia FC e Juventus. E no grupo C estão Futrap FC, Ponte Preta FC, Sambaí.com, Vasco FC e Cantóia FC.

Próximos jogos

A primeira partida da rodada deste domingo, dia 9, será um clássico municipal entre o Meninos do Botafogo e o Nako FC, às 8h30. Em seguida, às 10h, haverá o jogo entre o Guaranésia Minas Gerais e a Sociedade Esportiva Sanjoanense, de São João. Na parte da tarde, às 14h30, Futrap Tambaú enfrenta o Sambaí.com, de Vargem. Às 16h15, é a vez de Vasco FC, de São José, e Ponte Preta FC, de São José. Sambaí.com VGS e Ponte Preta FC.