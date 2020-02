Novo Duster já está nas concessionárias

A linha 2020 do SUV da Renault chega às concessionárias só na segunda quinzena de fevereiro, mas na última semana, em São Paulo, o novo Duster foi revelado em um treinamento das equipes de vendas de todo o Brasil.

Os preços de cada versão ainda não foram divulgados. O carro mantém a plataforma B0, mas teve o design integralmente renovado. Para se ter ideia, é raro que um carro, sem mudar de geração, mude a arquitetura do capô e até o vidro para-brisa. Mantiveram-se apenas as portas, o teto e o tamanho do porta-malas: 475 litros.

Suas versões receberão a mesma nomenclatura dos últimos lançamentos, da Life, a mais básica, passando por Zen, Intense e Iconic, esta a topo de linha que aparece nas imagens com rodas de 17″ com acabamento diamantado (há ainda duas opções de 16″, com liga leve para a versão Intense, e aço para as versões Life e ZEN).

Na dianteira há uma grande grade com frisos cromados, novos faróis (sem mudar de tamanho) e para-choques com desenho mais agressivo. Ele manteve as duas iluminações auxiliares, com farol de longo alcance e de neblina, além dos faróis superiores que receberam DRL nesta versão topo de linha.