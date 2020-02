Cachoeira Paulista

No município de Cachoeira Paulista, os vereadores reduziram subsídio após pressão popular. um morador organizou um abaixo-assinado,colheu centenas de assinaturas, mas pela legislação da cidade, não foi o necessário para a alteração. No entanto, a mobilização foi suficiente para que os próprios vereadores tomassem a iniciativa e reduzissem o subsídio em 70% para a próxima legislatura.

Em Vargem,

Os vereadores devem votar ainda este ano qual será o montante que os membros da próxima Câmara vão receber. A proposta elaborada pelo vereador Zé Luís da Prefeitura (Cidadania – antigo PPS), propondo a redução dos atuais R$ 3,8 mil para um salário mínimo, cerca de R$ 1 mil, vai ser analisado pela Mesa Diretora da Câmara na próxima segunda-feira, dia .

Polêmica

A proposta do vereador já causou polêmica nos bastidores da Câmara. Teve colega criticando Zé Luís, mencionando até sua atuação no Plenário.Outros afirmaram que a medida é eleitoreira. E teve aquele ainda que questionam a viabilidade do projeto, lembrando que nada foi mencionado com relação ao subsídio pago ao Executivo. A verdade é que o assunto sempre rende um debate acalorado.

Humor

Na última semana, o ex-prefeito Celso Itaroti teve sua terceira condenação na Justiça, por mais uma ação civil de improbidade instaurada ainda em sua gestão. Nos bastidores da política, a brincadeira é que agora, com a terceira condenação, o ex-prefeito pode pedir música no Fantástico.

Eleições

Mesmo condenado em três processos, Itaroti ainda pode se candidatar nas eleições municipais de outubro, por ainda não ter tido nenhuma condenação em órgão colegiado.