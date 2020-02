Vargem se mobiliza para ter unidade do Poupatempo

Reunir em um único lugar uma série de serviços aos cidadãos, visando diminuir a burocracia e facilitar o acesso da população a emissão de documentos, consultas, entre outros. Com este objetivo, o Governo do Estado de São Paulo criou o Programa Poupatempo , que nos anos seguintes, foi sendo implementado em vários municípios paulistas.

Na região, São João da Boa Vista conta com uma unidade desde março de 2014 e no último sábado, dia 1º, foi inaugurado o Poupatempo em Aguaí. Vargem Grande do Sul, que há tempos sofre com a falta de um local para a emissão de RG, por exemplo, pode também passar a ter uma unidade na cidade. Segundo o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em setembro do ano passado, a prefeitura deu início às tratativas para a instalação do programa no município.

Poupatempo de Aguaí. "Desde setembro do ano passado estamos interagindo com diversos órgãos e pessoas do governo, como o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, o superintendente executivo da Prodesp, Ernesto Mascellani Neto, o superintendente de novos projetos da Prodesp, Ilídio Machado, objetivando viabilizar a vinda do Poupatempo para nossa cidade", afirmou Amarildo em redes sociais."Neste sábado, reforçamos o pedido ao vice governador Rodrigo Garcia, que no ato determinou ao superintendente executivo da Prodesp que desse prosseguimento aos procedimentos para a viabilidade do nosso pedido", disse o prefeito, que agradeceu ao vice-governador e aos envolvidos pelo apoio. A solicitação foi reiterada por Amarildo ao vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), que participou da solenidade do Poupatempo de Aguaí. Em Vargem A Gazeta de Vargem Grande questionou a prefeitura sobre a vinda do Poupatempo na cidade, perguntando detalhes deste processo. Foi questionado se a prefeitura já oficializou o pedido, como está a tramitação, qual é a parte da prefeitura nesta instalação. Também foi perguntado quais serviços municipais seriam oferecidos no Poupatempo, se o Departamento Tributário e o SAE iriam fazer seus atendimentos no Poupatempo e quais os serviços que seriam oferecidos na unidade. No entanto, não obteve resposta. Endereço A Gazeta também questionou onde a unidade poderá ser instalada. Há rumores que o Poupatempo poderá funcionar em imóvel a ser construído em um terreno na esquina da rua Cel. Lúcio com a Silva Jardim. A prefeitura também não respondeu a este questionamento.

A Gazeta questionou a Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que administra o Poupatempo,sobre como é a tramitação para a instalação de uma unidade do Programa Poupatempo e se existe um processo em andamento para a instalação do programa no município de Vargem Grande do Sul.

A Prodesp não respondeu se há algum processo específico sobre Vargem, mas afirmou que novos pedidos são analisados. “Como é de praxe receber demandas do Poupatempo, a Prodesp realiza estudos de viabilidade para escolha dos locais onde serão implantadas as futuras unidades. A definição também depende de tratativas com os municípios. A Companhia trabalha para levar os serviços oferecidos pelo Estado para um número cada vez maior de paulistas” ,

Ressaltou ainda que que implantará até 2022 outros 26 postos do programa em todo o Estado. Apontou que recentemente, três novas unidades foram inauguradas nas cidades de Lençóis Paulista, Aguaí e Salto e que esses novos postos contam com um modelo inovador, são mais modernos, inteligentes e com menor custo.