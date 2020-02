14ª Festa do Milho foi um sucesso de público

A 14ª edição da Festa do Milho de Vargem Grande do Sul, que aconteceu no último final de semana, nos dias 8 e 9, na Praça Capitão João Pinto Fontão, foi um sucesso de público. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a estimativa é de que duas mil pessoas tenham prestigiado o evento por noite.

Já tradicional na cidade, a venda das comidas típicas feitas com milho superou as expectativas das entidades e igrejas. O evento realizado pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal, também contou com o 10º Festival de Música Sertaneja.

A abertura aconteceu no sábado, dia 8, com a apresentação do grupo de viola caipira “Pérola da Mantiqueira”, seguido do início do Festival de Música Sertaneja, onde várias duplas da região e de outros estados participaram do evento. Para fechar a noite, foi realizado dois shows com Kethy Oliveira e Adriano Ramos.

No domingo, dia 9, a festa começou às 15h, com o Festival Sertanejo. A tarefa dos jurados não foi fácil, pois a competição acirrada. Já à noite, com o encerramento do Festival e a somatória dos pontos, foram declarados os vencedores e entregues as premiações.

Resultado

O primeiro lugar da competição ficou para a dupla Wesley e Tiago, que levou R$ 1,5 mil. Em segundo lugar, recebendo R$ 1 mil, ficou a dupla Pedro Lucas e Paraná. A dupla Evaldo Carvalho e Jaqueline levou o terceiro lugar e recebeu R$ 700,00. Levando R$ 400,00, a quarta colocação ficou com a dupla Fernando Henrique e Gabrielly. A quinta colocada foi a dupla Paulo Souza e Andressa, que recebeu R$ 300,00. Além do prêmio em dinheiro, os cinco classificados também receberam troféus.

Encerrando o evento, houve o show da cantora, violeira e apresentadora Adriana Farias.