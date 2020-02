Animais vítimas de maus tratos foram resgatados

Em Mogi Mirim, na última terça-feira, dia 4, o proprietário de animais que viviam em situação de maus-tratos foi multado pela Polícia Militar Ambiental.

A equipe composta pelos cabos Jacomussi e Da Silva foi averiguar denúncias de maus tratos em uma propriedade localizada no Morro Vermelho. No local, os policiais encontraram 12 animais em situação de maus-tratos, em um local insalubre, além da escassez de água e alimentação.

O autor do crime foi identificado e sua responsabilidade penal será apurada pela Delegacia de Polícia Civil de Mogi Mirim. As providências administrativas foram tomadas pela Polícia Militar Ambiental, mediante a elaboração do Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 36 mil. Os animais foram levados para um abrigo, onde ficarão sob cuidados de profissionais habilitados.