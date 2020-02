Centenas de cooperados da Sicredi participam de assembleia

Um dos momentos mais importantes do ano para os cooperados da Sicredi União PR/SP, a assembleia de prestação de contas, foi realizada em Vargem Grande do Sul na noite da última quarta-feira, dia 5, no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB). A reunião contou com a presença de mais de 400 cooperados.

A assembleia foi conduzida por Rogério Machado, diretor executivo da Sicredi União PR/SP, e contou com a abertura de Daniela Doval, gerente da cooperativa de Vargem Grande do Sul, e a participação de Júlio César de Alcântara, gerente regional de desenvolvimento. Também estiveram presentes colaboradores da agência de Vargem e autoridades municipais, como o prefeito Amarildo Duzi Moraes, o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura e demais vereadores.

Após a abertura, Machado expôs os números da cooperativa, que vem crescendo de maneira sólida e cada vez mais presente na região. A Sicredi União PR/SP apresentou R$ 467 milhões em patrimônio líquido, o que representou um crescimento de 24% em relação a 2018. Também foram firmados R$ 2,5 bilhões em Operações de Crédito, 19% a mais que no ano anterior, além de R$ 3,70 bilhões em Recursos Totais, um número 25% superior ao período anterior, R$ 5,1 bilhões em Ativos Totais, um crescimento de 26% e R$ 54,1 milhões em resultado, o que superou a meta em 45%.

Machado destacou ainda que mais do gerar bons resultados, a Sicredi busca sempre ser relevante junto à comunidade e fazer a diferença na vida de cada associado.

Também foram destaque a abertura das novas agências na região, como a de Divinolândia e a de Itobi, o que mostra um crescimento da presença e a força da cooperativa na região. Também foi apresentada a destinação dos resultados e recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates).

Durante a assembleia ainda foram eleitos os membros do conselho de administração. Para serem ratificadas as decisões nas assembleias, o ciclo de eventos será encerrado em uma Assembleia Geral Ordinária (AGO) que será realizada no dia 23 de março, em Maringá (PR).

Ao final da assembleia, os presentes puderam saborear um delicioso jantar oferecido pela Sicredi União PR/SP.