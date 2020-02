O Carnaval na região

Em São João da Boa Vista sete grupos de foliões participarão do carnaval de rua animando os quatro dias de evento na cidade, sendo eles Bloco Juntô, Bloco Carnakabana, Bloco do Curral, Bloco Carnatrance, Bloco Tiu Le Fulia, Bloco do Osório e Bloco Japa Love.

No sábado de Carnaval, dia 22, no Largo da Estação terá o Bloco Juntô das 14h até às 20h. No mesmo dia, o Bloco Carnakabana estará das 16h às 20h na Avenida Dr. Durval Nicolau, nº 765, no Jardim Nova São João.

Dando sequência à folia sanjoanense, no domingo tem Bloco Curral das 14h às 20h na Avenida Rodrigues Alves que fica ao lado do UniFAE na Vila Trafani, e também tem o Bloco Carnatrance no Largo da Estação das 12h até às 20h.

Na segunda-feira de carnaval a folia fica por conta do Bloco Tiu Le Fulia na rua Serafim José Ferreira, perto da Praça João Pires, no bairro Durval Nicolau das 14h às 20h, e do Bloco do Osório que estará das 15h até às 20h na rua Carlos Kielander no Centro de São João. Encerrando a folia, na terça-feira tem Bloco Japa Love das 14h até às 19h na rua Duque de Caxias, n° 408 na Vila Primeiro de Maio.

Casa Branca

Já em Casa Branca, o Casa Branca Folia 2020 terá shows de 22 a 25 de fevereiro no Cice com entrada franca, mas quem quiser adquirir os abadás do evento, eles estão sendo vendidos por R$ 80,00 nos pontos de venda. Dando início a grade de shows no sábado, dia 22, tem Matheus Jorente e Samuel Fellipe, no domingo a música fica por conta do grupo Som de Praia e de Bob e Shunt. Na segunda-feira a animação fica por conta do Grupo Degrade e da Juliana Zitti e na terça-feira, dia 25, terá Adriano Ramos e Mak DJ. O Casa Branca Folia 2020 também terá One Bass, Vitor Romano DJ e DJ Kathleen como atrações do palco Boate.

Caconde

Outra opção na região para aproveitar o Carnaval 2020 é ir até Caconde, onde a folia começa na sexta-feira, dia 21, e se encerra na terça-feira. A programação carnavalesca da Estância Climática de Caconde se divide em dois palcos diferentes. No palco 2 haverá marchinhas com a Banda Zumbaê nos dias 22, 23 e 24, a partir das 22h, e nos dias 23 e 25 serão as matinês a partir das 14h.

Já no palco 1 a programação tem início na sexta-feira, dia 21, com apresentações de Patrícia Secchis e DJ Milena Resende. No sábado o show será da dupla Guilherme e Benuto, Usmens e DJ Milena Resende. Dando sequência à folia, no domingo sobem ao palco Batom da Cueca, Bob Shunt e DJ Deyde, na segunda-feira tem shows com a dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex, Open Farra e DJ Deyde e encerrando as atrações do palco, na terça-feira, dia 25, a apresentação da Batuque do Bem. Os abadás do evento estão sendo vendidos em toda a região e também podem ser adquiridos através do site www.bilheteriadigital.com.