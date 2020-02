Polícia Ambiental apreende cobras exóticas e dono recebe multa de R$ 4 mil

Em Espírito Santo do Pinhal, durante a operação Servir e Proteger, a Polícia Militar Ambiental, após denúncias, encontrou no último sábado, dia 1º, sete cobras, sendo cinco delas animais exóticos e duas jiboias, além de um jabuti que eram mantidos em cativeiro. O dono dos animais não possuía a autorização legal para tê-los em casa e foi multado em R$ 4.500,00.

De acordo com o informado pela Polícia Militar Ambiental, durante atendimento da denúncia no local foi constatado que o suspeito mantinha sob sua guarda cinco cobras exóticas em cativeiro, sendo quatro cobras do milho e uma piton. Foi lavrado o Auto de Infração Ambiental (AIA) na modalidade de multa simples no valor de R$ 3 mil. No local os policiais ambientais também encontraram duas jiboias e um jabuti, ambos em cativeiro e o dono não possuía nenhuma documentação que comprasse suas origens, sendo lavrado mais uma AIA no valor de R$ 1.500,00. Participou da ocorrência a equipe da Polícia Militar Ambiental composta pelos cabos Nilton e Jacomussi.