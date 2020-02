Tênis Clube e SSB preparam Carnaval

O Carnaval 2020 está chegando e neste ano, não haverá festa realizada pela prefeitura. Mas para não ficar de fora da folia, Vargem conta com algumas opções de festas. Além disso, há também estas pela região.

Uma das opções em Vargem é o Carnaval Havaiano do Tiro de Guerra, que acontecerá no sábado, dia 22, no Clube XXI de Abril, a partir das 22h, com música ao vivo com Márcio Rossi e DJ. Para os homens os ingressos para o evento custam R$ 20,00, das 22h até as 23h mulheres não pagam a entrada, após as 23h, mulheres pagam R$ 10,00.

SBB

Outra opção para os vargengrandenses curtirem o carnaval na cidade será o Carnaval da SBB que começará na sexta-feira, dia 21, e vai até a segunda-feira, dia 24. Com show de César Randall na sexta-feira e no domingo, Conexão 3G no sábado e na segunda-feira, a música ficará por conta do @Sambaí. Para o evento a SBB estará aberta a partir das 18h e as atrações musicais terão início às 21h. Para outras informações, o telefone de contato da SBB é o (19) 3641-6022.

Tênis Clube

O Tênis Clube de Vargem Grande do Sul também conta com uma programação carnavalesca de 21 a 25 de fevereiro. Na sexta-feira, dia 21, às 19h30 terá apresentação de danças e música ao vivo com Paulo Sérgio. Nos outros quatro dias de folia, tem show com Meire e Viola, a partir das 20h30 no sábado, dia 22, às 16h no domingo, às 20h30 na segunda-feira e às 16h na terça-feira de carnaval. Associados não pagam a entrada para o evento e para quem não é associado, crianças até 5 anos não pagam, de 6 a 11 anos pagam R$ 10,00, acima de 12 anos pagam R$ 20,00 e a entrada para casais é R$ 35,00. Informações pelo telefone (19) 3641-2023