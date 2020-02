Nesta segunda e terça, SBB e Tênis Clube são as duas opções de carnaval em Vargem

Sem carnaval de rua ou o carnaval na Praça da Matriz que aconteceu em anos anteriores e atraiam milhares de pessoas, sem desfile de blocos ou qualquer manifestação cultural de uma das maiores festas populares do país e também com o fim dos saudosos carnavais que aconteciam nos principais clubes da cidade, três opções sobram para os foliões vargengrandenses que estão a fim de brincar os dois dias que restam do reinado de Momo.

Sair de Vargem e ir para alguma cidade da região onde o carnaval de rua acontece, como em Casa Branca, Caconde, São João da Boa Vista, Pinhal ou Poços de Caldas, para ficar nas mais próximas ou brincar no Acoustic Bar da SBB, com apresentação somente nesta segunda-feira, dia 24, com apresentação do @Sambaí partir das 21h. O bar estará aberto a partir das 18h.

No Tênis Clube, associados do Clube a entrada é franca e os não sócios pagam R$ 35,00 reais e os acima de 12 anos vinte reais, a partir das 20h30 haverá apresentação nesta segunda-feira da banda Meire e Viola e na terça-feira, a banda continua a animar o carnaval do Tênis Clube a partir das 16h.