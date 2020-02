Saiba o que irá funcionar neste Carnaval 2020

Na terça-feira, dia 25, é Carnaval e apesar de muitos acharem que a data é feriado, ela não é. De acordo com uma matéria publicada no site do Estadão em janeiro deste ano, Carnaval só é feriado em estados e munícipios que tenham uma lei específica referente a isso, como acontece no Rio de Janeiro desde 2008. Onde não há uma lei para decretar a data como feriado, as empresas podem optar por trabalhar ou não no dia.

Supermercados

Pensando nisso, a Gazeta de Vargem Grande procurou saber como será o funcionamento das repartições públicas no município e também como será o funcionamento em alguns supermercados.

O supermercado Estrela na terça-feira de carnaval abrirá normalmente das 7h30 às 20h30. O União trabalhará normalmente e seu expediente é das 7h30 até as 19h30. Os supermercados Bella Vista e Nako abrirão das 7h até ao meio-dia. O Santa Edwirges e o Santa Marta não irão abrir na terça-feira de carnaval. O Sempre Vale terá seu expediente em horário normal, das 8h até as 21h.

De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento de segunda-feira a sábado é das 8h até as 21h e aos domingos e feriados o expediente é até as 14h.

Prefeitura

Em comunicado publicado em sua página na rede social Facebook, a prefeitura informou que nos dias 24 e 25 de fevereiro será ponto facultativo e os departamentos municipais estarão fechados, voltando ao expediente na quarta-feira, dia 26, em horário normal.

Nos dias 24 e 25 a coleta de lixo será realizada normalmente em todos os bairros da cidade. E os serviços emergenciais funcionarão normalmente, sendo eles o Posto de Pronto Atendimento “Alfeu Rodrigues do Patrocínio” (PPA) e Guarda Civil Municipal (GCM). O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão.